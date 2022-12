F1 | Ufficiale: inizia l’era di Frederic Vasseur in Ferrari

Nelle prime ore della giornata di oggi era stato rilasciato un comunicato dalla Alfa Romeo-Sauber all’interno della quale vi erano i ringraziamenti da parte di tutto il team per l’operato del francese in questi anni e l’annuncio che di qui a poco Vasseur avesse lasciato il team.

Non passa neanche un’ora che la Ferrari – e questa è una sorpresa perchè la si aspettava tra qualche giorno – annuncia finalmente l’approdo di Frederic Vasseur a Maranello. Si conclude, quindi, con questi ultimi due tasselli, una telenovela durata tanto, troppo, iniziata con il clamoroso articolo di Gazzetta dello Sport qualche settimana fa e conseguente smentita Ferrari. Era tutto vero, o almeno era quasi fatta. Forse non erano quelli i tempi giusti (si era alla vigilia di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale di F1 2022) fatto sta che quel nome andrà a ricoprire ufficialmente la carica di team-principal e general manager dal 9 gennaio 2023, alla ripresa delle attività Ferrari dopo la sosta natalizia.

Fredric Vasseur, la scelta forse più oculata e logica tra quelle disponibili in quanto nome conosciuto dalla proprietà attuale della Ferrari (ricordiamo che Sergio Marchionne, con il benestare di John Elkann, andò a trattare direttamente con lui appena arrivato in Sauber la questione del re-brand e della sponsorizzazione Alfa Romeo).

Lui, l’uomo giusto al posto giusto forse, colui che con la sua organizzazione e il suo modo di lavorare un po’ vecchia scuola (tanta organizzazione verticale e gerarchie ben definite) può sistemare le pedine – che Maranello già possiede – al posto più giusto.

Sarà un anno di transizione. Ancora. Il 2023 inizierà con un team che sarà il lascito della gestione di Mattia Binotto. Ma qualcosa si potrà fare. Lavorare per sistemare i macro-problemi di più immediata risoluzione fino ad arrivare, col tempo, ai dettagli (che poi fanno la differenza nel risultato finale). Non un nome di grido, forse, quello di Frederic Vasseur, ma una persona pragmatica, tosta, a detta di molti un vero competente di motorsport, uno che ha saputo gestire bene – specie nelle formule minori prima di arrivare in Renault e Sauber – i team di cui era a capo. Vedremo cosa succederà.