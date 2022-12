F1 | Seidl e Stella completano il domino dei team manager

Frederic Vasseur, Andreas Seidl, Andrea Stella, Jost Capito e… Mattia Binotto. Loro i protagonisti di due giornate caldissime in F1, con l’effetto domino iniziato ieri con l’annuncio dell’addio di quest’ultimo alla Williams…

A proposito di Jost Capito, prima di stamattina si pensava che fosse lui la naturale scelta di Sauber (leggasi Audi prossimamente) per il ruolo. E invece no. La scelta è ricaduta su Andreas Seidl che – a sorpresa! – ha lasciato la McLaren dopo un’ottima esperienza di management. Con la sua gestione Woking ha potuto riassaporare il successo in F1 (lo scorso anno con Daniel Ricciardo) e riaffacciarsi alle zone alte della classifica dopo l’abisso post Ron Dennis e Martin Whitmarsh. Di provenienza Porsche fronte endurance dove ha vinto tutto, Seidl ora andrà a comandare il team che presto diventerà Audi dopo l’esperienza del branding (e solo quello!) Alfa Romeo.

Andreas Seidl joins the Sauber Group as Chief Executive Officer, starting in Jan 2023. He will be tasked with continuing the growth of the group as Sauber keeps establishing itself as one of the brightest sporting, industrial entities around. Story: https://t.co/5MSBzDYCR4 pic.twitter.com/Lm0RTaGWYW — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) December 13, 2022

Al suo posto un nome nuovo per il ruolo: Andrea Stella. Fortemente voluto da Fernando Alonso quando andò via da Maranello per approdare, nuovamente, alla McLaren-Honda, Stella si è fatto conoscere per la sua competenza e professionalità. Al fianco di Fernando ma con ruoli sempre più crescenti e pesanti al muretto box di Woking, adesso Andrea avrà la prima grande occasione della sua vita: gestire un team forte, dal passato glorioso e dal futuro tutto da scrivere sebbene sia un team cliente di Mercedes.

We can confirm the appointment of Andrea Stella as our new F1 Team Principal with immediate effect, with Andreas Seidl leaving the team for a new challenge. Read more. 👇 — McLaren (@McLarenF1) December 13, 2022

E per tornare al principio… Jost Capito? L’ex manager dei rally di Wolkswagen sembra al momento fuori dai giochi, almeno all’apparenza. C’è un ruolo vacante alla Williams che dovrà essere colmato, ad ora senza apparenti indizi (certamente non Mattia Binotto che, da voci di corridoio assolutamente non confermate ancora da nessuno, sembra abbia contatti addirittura per un ruolo con la dirigenza F1 di Liberty Media).

Su queste colonne approfondiremo presto ogni movimento in tal senso con articoli dedicati. Nel mentre che la F1 è a ruote ferme, impazza dunque la silly-season dei team manager.