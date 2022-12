F1 | Perez: “Il ritorno di Ricciardo non mi preoccupa”

Il mondiale di F1 2022, si è concluso da poco e il vincitore della stagione è stato Max Verstappen che con la sua Red Bull ha sbaragliato gli avversari. Recentemente è stato annunciato che Daniel Ricciardo tornerà nella scuderia e a proposito si è espresso Sergio Perez.

F1 – Dopo una stagione non proprio ottima in McLaren, Daniel Ricciardo tornerà alla Red Bull come terzo pilota. L’australiano, che in passato era già stato il compagno di team di Max Verstappen, è stato visto da molti come una sorta di minaccia nei confronti di Sergio Perez. I fan hanno ipotizzato che Ricciardo potrebbe mettere in pericolo la posizione del messicano viste le vicende della fine del mondiale che hanno riguardato da vicino proprio Perez e Verstappen.

In realtà, a proposito, Perez non sente alcuna pressione. Il pilota della Red Bull ha infatti spiegato ai microfoni di Sky UK: “Sono molto rilassato. Viviamo sempre con molta pressione addosso, e per me non cambia assolutamente nulla. Per la squadra è un grande risultato avere un pilota come Daniel, parliamo di un bravo ragazzo, uno di quelli con cui mi trovo meglio nel paddock e dunque ribadisco che per me non cambia niente. Ci conosciamo da molto tempo”.