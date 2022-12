F1 | Mick Schumacher lascia la Ferrari, diventa terzo pilota Mercedes

Come annunciato in passato, Mick Schumacher si sarebbe separato dalla Scuderia Ferrari verso fine anno. Così è stato. La Mercedes attraverso una nota ufficiale e canali social ha annunciato l’ingaggio del figlio d’arte come terzo pilota della scuderia.

Schumacher viene da un’annata non troppo felice con la Haas, al suo secondo anno effettivo in F1. Dopo varie discussioni e delusioni, la scuderia capitanata da Steiner ha deciso di sostiturlo con Hulkenberg. Nel giro di mercato piloti che ha caratterizzato questo 2022, il vincitore F2 del 2019 è rimasto senza sedile.

Schumi Jr si allontana dalla Ferrari, andando così a cercare opportunità altrove e chissà che Mercedes non riesca a far esprimere il talento dell’ex Haas. Il 2022 di Mick non è stato esaltante, ma questo connubio può essere vantaggioso ambo le parti e ha anche un qualcosa di familiare ed evocativo, pensando al passato.

Inizia un nuovo capitolo per Schumacher, che adesso deve dimostrare di meritarsi la massima serie, anche se relegato al ruolo di pilota di riserva. Si tratta comunque di un’occasione da non lasciarsi sfuggire alla luce dei tanti contratti in scadenza nel 2024.

La Ferrari probabilmente promuoverà Giovinazzi come terzo ed unico pilota dal 2023, nonostante i trascorsi non rosei con il nuovo team principal, Fred Vasseur.