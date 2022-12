F1 | Jost Capito lascia la Williams

Jost Capito lascia la Williams. Il team principal e CEO della scuderia britannica, lascia la sua scuderia dopo due stagioni. Insieme a lui, abbandona la carica anche il direttore tecnico Francois Xavier Demaison. Capito, arrivato per sostituire Suzie Williams, non è riuscito nell’intento di risollevare la famigerata scuderia anglosassone. Il miglior piazzamento di questi due anni, è il secondo posto conquistato, da Russell, nel caos del Belgio lo scorso anno. Capito è anche riuscito a riportare Albon in F1 e ha visto l’esplosione del talento De Vries, in occasione del GP d’Italia di quest’anno.

L’ormai ex TP ha commentato cosi il suo addio: ”È stato un enorme privilegio guidare la Williams Racing nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di una grande squadra. Continuerò da lontano a seguire il percorso di crescita del team che sono certo proseguirà anche in futuro”. Non è mancata la risposta della Wiliams: ”Ringraziamo Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione confermata durante un periodo di transizione molto importante per il rilancio della Williams Racing. Vorremmo anche ringraziare François-Xavier per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.

Dopo le dimissioni di Mattia Binotto, si è scatenato un effetto domino che sta vedendo vari team principal balzare da un team all’altro. Non è da ritenersi del tutto isolata la vicenda Capito-Williams. L’avvicinamento sempre più forte da parte di Vasseur a Maranello, libererebbe un posto in Sauber. Il team svizzero dal 2026, diventerà ufficialmente Audi. Si era parlato anche di un possibile avvicinamento da parte di Binotto alla scuderia che passerà ad Audi. Jost Capito, sembra essere adesso il possibile candidato per un eventuale partenza di Vasseur. Non bisogna dimenticare che l’ormai ex TP Williams ha avuto un trascorso con il gruppo Volkswagen, e anche con il gruppo Sauber. Vedremo come si concluderà la vicenda team principal, che attualmente vede due team, con la possibilità dell’aggiunta di un terzo (Alfa Romeo), senza nessuno alla guida.