F1| Hong Kong interessata a sbarcare in F1 nel 2026 con un team

Hong Kong potrebbe fare il suo ingresso in F1 come undicesimo team della griglia. Dall’Inghilterra provengono voci riguardo un nuovo team disposto a fare il suo ingresso nelle prossime stagioni.

Nel 2026 in F1 potrà sbarcare un’undicesima scuderia nella griglia di partenza. Dopo l’annuncio di Audi, adesso si parla anche di un nuovo team proveniente da Hong Kong.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il miliardario di Hong Kong Calvin Lo sembrerebbe interessato ad investire per mettere in piedi una nuova scuderia in F1 a partire dal 2026. Nell’intervista rilasciata, ha dichiarato che non è totalmente un’ambizione fuori luogo: “Il problema è assicurarsi che siamo in grado di sostenere e continuare dopo un’anno due, tre e così via.”

Un’idea che non andrebbe a genio ai team attuali, ma che potrebbe dare più spettacolo nel mondo della F1 e che aprirebbe a nuovi scenari.

Da diverso tempo il Circus si sta espandendo in tutto il mondo e ciò sta portando anche interesse e nuovi investimenti da parte di aziende e imprenditori. Tuttavia sembra ancora lontana l’idea di vedere un nuovo team di Hong Kong in F1 da qui al 2026 anche se non è del tutto impossibile.

Tutto dipenderà da come si svolgeranno tra qualche anno e da come approcceranno i vertici della F1 nell’accogliere un team nella griglia.

Sicuramente il miliardario di Hong Kong non è l’unico a pensare di entrare in F1 come nuova scuderia e a credere che sia un passo importante.