F1 | Hamilton: “Non ci siamo mai arresi!”

Il mondiale 2022 non è certo stato semplice per la Mercedes e per Lewis Hamilton che quest’anno non ha vinto nemmeno un Gran Premio. Incredibile ma vero: il sette volte campione del mondo ha avuto molti problemi con la sua monoposto che non ha mai ingranato davvero. L’inglese però, ci tiene a ringraziare il proprio team per non essersi mai arreso.

Nell’ultima occasione in cui l’ha fatto, Hamilton ha detto: “Abbiamo continuato a spingere e non ci siamo arresi. Avremmo potuto facilmente arrenderci considerando quello che abbiamo affrontato. Io, invece, non ho mai visto nessun segnale di resa. Ognuno di voi è così importante per tornare in testa allo schieramento.

Non sono mai stato così tanto orgoglioso di ognuno di voi, avete tutti spinto al massimo, e ottenere quella doppietta a Interlagos è stato semplicemente incredibile, non penso di aver mai visto i ragazzi così felici. So che siamo sulla strada giusta: non è un periodo semplice e in particolare non lo saranno i prossimi mesi, ma è così quando sei al top. Penso onestamente che, passato questo difficile anno, ci siamo preparati alla grande a un 2023 migliore”. Il sette volte campione del mondo si augura che il prossimo anno sia migliore anche perché ha un record da battere.