F1 | Con Sauber-Audi Seidl ritorna a “casa”

In F1 l’effetto domino ha avuto inizio. Prima l’annuncio da parte della Ferrari dell’ingaggio di Vasseur come nuovo team principal, poi il gruppo Sauber ha annunciato l’arrivo di Seidl dalla McLaren, con la conseguente promozione di Andrea Stella come nuovo TP a Woking. Un bel rimescolamento di carte poco prima delle feste natalizie insomma. Quasi a dimostrare che se i motori sono spenti, c’è sempre qualcosa che si muove in F1.

In realtà per Seidl il passaggio alla Sauber si tratta più di un ritorno per due motivi diversi tra loro: il tedesco era già stato nel team elvetico tra il 2006 ed il 2009 quando la scuderia si chiamava BMW, come responsabile delle operazioni in pista. E poi se si considera che dal 2026 il team non si chiamerà più Sauber, bensì Audi, per il nativo di Passavia è di fatto un ritorno nel gruppo Volkswagen.

L’ex McLaren andrà per il momento a ricoprire il ruolo ad interim di TP nel team svizzero, nell’attesa che venga nominato il sostituto di Vasseur (passato a Maranello). Tuttavia Seidl sarà AD del gruppo Sauber, conducendo così il periodo di transizione della scuderia da Sauber ad Audi nel 2026. La casa di Ingolstadt entrerà ufficialmente in F1 come motorista e costruttore, con l’attuale proprietà della Sauber che manterrà solamente una quota del team.

Andreas Seidl nonostante abbia 47 anni, vanta già un curriculum ricco di esperienza e successi in pista. Prima l’esperienza in BMW (2000-2009). Poi il ruolo di responsabile nel DTM sino al 2012. Dal 2013 al 2017 Seidl ha iniziato a collaborare con la Porsche nel Mondiale Endurance, vincendo ben tre 24 ore di Le Mans, e tre titoli mondiali nel WEC. Poi dal 2019 il ritorno in F1 con McLaren sino a questa stagione.

In quattro stagioni il tedesco ha saputo riportare il team britannico dal baratro della gestione Dennis-Whitmarsh alla vittoria a Monza nel 2021 con Ricciardo. Già nel 2019 la McLaren sotto la guida di Seidl è riuscita a tornare sul podio dopo diversi anni. Nel 2020 la scuderia britannica è riuscita a giungere terza nel mondiale F1 costruttori. Il tedesco in poche stagioni ha risollevato una scuderia che sino a qualche stagione fa faticava a qualificarsi per il Q2…

Ora per Seidl si apre una nuova fase della sua carriera in F1, forse la più importante. Il tedesco avrà tre anni per “ristrutturare” la scuderia elvetica ripartendo da zero o quasi. In modo tale da permettere ad Audi di partire già con un’ottima base tecnica in F1 dal 2026. E per uno che conosce già molto bene l’ambiente del gruppo Volkswagen è sicuramente un punto a favore dello stesso Seidl. Difficilmente il tedesco non riuscirà a vincere questa sua ennesima sfida…

Alberto Murador

Follow @albertomurador