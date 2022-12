F1 | Andrea Stella in continuità del lavoro di Seidl

La giornata di ieri ha creato un sorprendente effetto domino tra i ruoli di team principal nelle scuderie di F1. Solo il ruolo di TP della Williams ad oggi è rimasto scoperto. Con Andreas Seidl che “torna” in Sauber, la McLaren ha deciso di affidare l’importante ruolo di team principal ad Andrea Stella. Storico ingegnere di pista di Alonso in Ferrari, dal 2015 in forza alla McLaren, nel 2018 promosso a Performance Direct della scuderia di Woking.

Un ruolo complesso e ambizioso quello di Andrea Stella, che dovrà adempiere al difficile compito di riportare la McLaren al vertice dopo la parentesi con Andreas Seidl. Nel suo primo giorno da capo della scuderia, Stella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media.

Inizialmente ha confermato, la volontà di proseguire il lavoro che Seidl ha svolto da quando è stato nominato per il ruolo nel 2019.

“Penso che abbiamo lavorato molto bene con Andreas. Abbiamo definito alcune direzioni molto importanti e vogliamo consolidarle. Allo stesso tempo, la complessità della F1 lascia il business sempre aperto alle opportunità.”

Stella ha approfondito alcuni dei miglioramenti per raggiungere l’obiettivo della scuderia, già iniziato “dall’era Seidl”. Mettendo in evidenza il reparto aerodinamico del team come un’area su cui sentiva di poter lavorare.

“In termini di aree di opportunità di miglioramento, dove vorremmo sicuramente fare un passo avanti, è sviluppare un’auto veloce. Alcuni dei motivi per cui non siamo stati in grado di farlo riguardano il contesto strutturale della monoposto e ci sono davvero ottimi investimenti in corso alla McLaren in modo tale da poter superare questi limiti.“

Guardando al deludente 2022, le premesse sono quelle di risalire la china e puntare a qualcosa di più concreto. La monoposto ovviamente è la priorità e Stella fa capire che la McLaren ha i mezzi e gli investimenti necessari per poter ambire a grandi successi in F1.

“Abbiamo importanti infrastrutture che verranno realizzate nel 2023 come la galleria del vento, il nuovo simulatore, e penso che completare queste attività sia sicuramente una delle mie priorità.”

“Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare alcune aree della squadra. Sappiamo abbastanza della F1 [così che] sappiamo che è fondamentalmente un efficace pacchetto aerodinamico. Quindi non sorprende che una delle aree in cui vogliamo diventare più forti sia quella aerodinamica.”

Il punto debole della monoposto 2022 è stata sicuramente l’aerodinamica. La ricerca di una monoposto più performante sotto quest’aspetto sembra essere una priorità per l’ingegnere di Orvieto. Fa estremamente piacere vedere premiate una delle personalità più forti e autorevoli, italiane, ai vertici di una scuderia di F1. Sarà un percorso complesso ma soddisfacente quello di Andrea Stella.