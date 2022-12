F1 | Andrea Stella nuovo team principal McLaren

La telenovela dei team principal ha regalato un nuovo nome, già conosciuto ai tifosi Ferraristi. Andrea Stella è il nuovo team principal McLaren.

Stella, ha lavorato in Ferrari dal 2000 al 2014. Partito come veicolista della monoposto di Michael Schumacher, diviene ingegnere di pista di Kimi Raikkonen nel 2009. Dall’anno successivo assiste nello stesso ruolo, Fernando Alonso, fino all’addio, con l’arrivo di Sebastian Vettel sulla vettura di Maranello, nel 2014. Prosegue la sua avventura con Alonso, diventando capo ingegneri della McLaren. Nel 2018 viene promosso come Performance director, assumendo il controllo delle zone di sviluppo delle monoposto a Woking.

Stella prende il posto di Seidl dimessosi nella scorsa mattinata per accasarsi ad Alfa Romeo, dopo l’annuncio di Vasseur in Ferrari. Non è mancato il commento del diretto interessato dopo la nomina ricevuta da parte del CEO McLaren, Zack Brown. ”È un grande privilegio per me. Sono grato a Zak e agli azionisti per la loro fiducia, e anche a chi mi ha supportato durante la mia carriera. Siamo realistici riguardo alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia, ma sono entusiasta di percorrere questo viaggio insieme ad una squadra piena di talento, esperienza, spirito competitivo e dedizione. Non vedo l’ora di poter lavorare con Lando e Oscar, per andare insieme a caccia del successo“.

L’ingegnere di Orvieto arriva alla guida di una scuderia chiamata sicuramente a fare meglio dopo la stagione negativa appena trascorsa. Il nuovo team principal, potrà contare sul nuovo talento, Oscar Piastri. Talento ormai già noto, invece, Lando Norris.

Per Stella si annuncia una sfida abbastanza complicata, che lo vede chiamato a riportare in alto una scuderia che fatica a tornare agli allori di un tempo. L’unica vittoria conquistata negli ultimi dieci anni, è quella dello scorso anno a Monza, ottenuta da Daniel Ricciardo. Vedremo se Stella riuscirà a portare una ventata fresca alla McLaren.