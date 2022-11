F1 | Mercedes: Toto Wolff vuole vincere un GP

La Mercedes di F1 ha ridotto il distacco dalla Ferrari di soli 40 punti nella classifica costruttori. Mentre sul lato Ferrari abbiamo assistito ad una lenta e graduale perdita di prestazioni, sul lato Mercedes si è vista una ripresa che sembrava impossibile ad inizio anno.

Toto Wolff ha dichiarato che alla Mercedes W13 manca solo una vittoria per affermare di essere tornata. Quest’anno infatti ancora non è riuscita a vincere neanche un GP di F1. Avranno ancora a disposizione due round per poter vincere il loro primo GP della stagione. Inoltre anche Hamilton è alla ricerca del suo record personale con almeno 1 GP vinto in ogni stagione in cui ha corso.

Quest’anno i risultati sono arrivati verso le ultime gare. Lewis Hamilton ha totalizzato otto podi, mentre il suo compagno di squadra George Russell ne ha totalizzati sette, oltre alla pole position in Ungheria. Wolff non si nasconde che essere arrivati due volte secondi negli ultimi due GP ed essere li davanti a lottare per li primo posto è stato meraviglioso, ma arrivare primi darebbe un grande stimolo a tutta la squadra.

“La vittoria sarebbe la prova che la nostra macchina è tornata a lottare per le vittorie. La P2 potrebbe anche essere perché gli altri hanno lasciato cadere la palla e stiamo solo facendo più punti. Il fatto è che siamo piloti. Al momento, possiamo vederlo davanti a noi. Vogliamo solo afferrarlo e quindi c’è sempre un senso di frustrazione. Abbiamo fatto tanta strada ed eccoci qui, a correre per la vittoria. Stiamo correndo per entrambe le vetture sul podio, le Ferrari sono dietro di noi. Quindi devi rimanere umile riguardo a ciò che abbiamo ottenuto, pur continuando a raggiungere le stelle”.

Nell’ultimo GP del Messico la Mercedes è arrivata vicinissima alla sua prima vittoria nel mondiale di F1. Ma una scelta sbagliata al box sulla mescola da utilizzare per l’ultimo stint di gara ha compromesso la gara di Lewis Hamilton. Anche Toto Wolff crede che in Messico abbiano avuto la loro miglior possibilità di vittoria. E l’errore di mescola ai box ha influito sul risultato finale. E’ stato chiesto a Toto Wolff se il Messico fosse stata davvero la loro miglior occasione di vittoria.

“Guardando alle simulazioni, direi di sì. Ma vediamo la tendenza. Vediamo che siamo in grado di competere. Sono davvero orgoglioso della squadra, di quello che abbiamo fatto lo scorso fine settimana. Abbiamo sperimentato molte cose. I ragazzi del motore hanno davvero spinto i limiti per darci anche il massimo delle prestazioni. Quindi penso che sarà un mix tra provare il massimo nelle ultime gare e provare il massimo per il prossimo anno”.

Toto Wolff ha poi concluso la sua intervista rispondendo ad un’ultima domanda. Preferisci arrivare secondo nel campionato costruttori o poter portare a casa una vittoria in un GP? Toto Wolff ha risposto con: “una vittoria!”

Mercedes ha sicuramente sbagliato progetto per il 2022. Un progetto troppo complicato e troppo difficile per trovare la prestazione subito. L’inizio dell’anno è stato disastroso per loro. Ma la forza di un team sta anche nel saper trovare soluzioni a problemi quando non sembrano esserci. E loro hanno davvero lavorato tanto quest’anno. Le ultime due gare saranno molto tirate. Perché a differenza di chi deve ancora capire, qui si pensa solo a vincere.