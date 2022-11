F1 | Leclerc: “Abbiamo avuto ancora problemi con il motore”

Leclerc esce deluso dal GP del Messico di F1. Nel weekend la Ferrari ha concluso un minuto dietro a Red Bull ed ha riscontrato nuovamente problemi al motore.

Charles Leclerc è reduce da una delle sue gare più brutte di questa stagione. Nel weekend in cui festeggia i suoi 100 Gran Premi disputati, il monegasco ottiene solo la sesta posizione dietro il suo compagno di squadra Carlos Sainz.

Con tale risultato, adesso il pilota Ferrari è ora sceso al terzo posto nella classifica mondiale piloti, sopravanzato dalla Red Bull di Perez che è arrivata al GP di casa in terza posizione.

Leclerc, partito dalla settima piazza, è riuscito solo a guadagnare una posizione in tutto il GP anche a causa della scarsa velocità della F1-75. La Ferrari è stata molto più lenta per tutto l’arco del weekend all’Autodromo Hermanos Rodriguez rispetto Red Bull e Mercedes, con il monegasco che ha tagliato il traguardo a più di un minuto di distacco dal vincitore Max Verstappen.

Dopo un inizio di stagione che vedeva la rossa essere la squadra più veloce, in questo finale di mondiale le cose si sono ribaltate, e adesso la Ferrari è di gran lunga indietro anche alla Mercedes. Il team di Brackley sembra aver recuperato tutto il gap che aveva sulla scuderia di Maranello e ha perfino l’opportunità di conquistare il secondo posto costruttori, in quanto ha soli 40 punti di distacco con due gare alla fine mondiale.

Tuttavia Leclerc, in una recente intervista rilasciata a Racingnews365.com, ha analizzato la gara in Messico, sperando di poter migliorare il più già dal prossimo GP in Brasile di F1:

“è stato incredibilmente difficile. Eravamo troppo lenti. La macchina era molto più lenta di Mercedes e Red Bull. Alla fine è stata una gara solitaria. Onestamente non avremmo potuto fare di meglio.”

La Ferrari è stata poi nuovamente afflitta da problemi al motore in Messico, ma che non hanno costretto il Cavallino al ritiro. Leclerc ha detto che ci sarà bisogno che tutta la squadra continui a lavorare

“Abbiamo avuto ancora problemi con il motore, ma questo di certo non spiega quanto era grande il buco. Dobbiamo iniziare a lavorarci su e assicurarci che quando abbiamo le nostre brutte giornate il danno non sia così grave come lo sia adesso.

Spero che non vada a finire in questo modo in Brasile perché non mi aspetto che sarà peggiore di così. Probabilmente è una delle gare peggiori di tutta la stagione insieme a Spa.”