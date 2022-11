F1 | Hulkenberg ufficiale in Haas, out Schumacher

Hulkenberg è stato ufficializzato dalla Haas per il 2023 nella giornata di oggi. Il pilota tedesco tornerà così in pianta stabile in F1, a distanza di ben tre stagioni. “Hulk” ha fatto qualche comparsa tra il 2020 e quest’anno per la sostituzione di Perez e Vettel positivi al covid. In queste ultime tre stagioni Hulkenberg è stato terzo pilota in Racing Point (diventata poi Aston Martin).

Ora a 35 anni (36 nel 2023) “Hulk” avrà la sua seconda chance in F1, e dovrà dimostrare ai vertici del team Haas che la scelta fatta è stata quella giusta. L’ex Williams avrà modo di provare la VF-22 già martedì prossimo, in occasione dei test di Abu Dhabi di fine stagione. Il pilota tedesco prenderà così contatto con il team e con la monoposto americana, mentre con la seconda Haas girerà Pietro Fittipaldi.

Dopo l’annuncio dell’ingaggio di “Hulk” da parte della Haas, il primo ad esprimere grande soddisfazione è stato il team principal Gunther Steiner. L’altoatesino ha fortemente voluto Hulkenberg, affermando che la scelta è stata fatta in funzione degli obiettivi che la scuderia americana si è posta per il futuro. Ovvero quello di continuare a progredire in F1, non accontentandosi di dove è ora la Haas. Ma anche il titolare dell’omonima scuderia Gene ha sempre espresso la volontà di avere nel suo team un pilota di F1 con tanta esperienza alle spalle.

Sarà la scelta giusta quella presa dalla Haas? Chissà, magari sarebbe stato più coerente puntare su Pietro Fittipaldi (il terzo pilota) per il 2023, oppure dare un’ulteriore chance a Mick Schumacher. Da un pilota tedesco ad un altro tedesco insomma… Ora Mick Schumacher che ha ricevuto ufficialmente il “benservito” da Steiner cosa farà? Il figlio del grande Michael avrà ancora futuro in F1?

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ruolo di terzo pilota in Alpine o Mercedes. Molto dipenderà dalla decisione che prenderà Ricciardo. L’australiano è indeciso se andar a fare il terzo pilota alla Mercedes, oppure ritornare alla Red Bull.. Di sicuro una F1 senza Ricciardo e senza Mick non sarà più la stessa cosa nel 2023 per diversi motivi…

