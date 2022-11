F1 | Brasile – Russell trionfa: “Sensazione fantastica!”

F1 – Il Gran premio del Brasile, che segna il penultimo appuntamento stagionale del mondiale 2022, ha visto trionfare George Russell che con la sua Mercedes è stato più veloce di tutti gli altri piloti. Lewis Hamilton è salito sul secondo gradino del podio mentre la Ferrari di Carlos Sainz si è presa la terza posizione.

George Russell ha vinto il suo primo Gran Premio in F1. Il pilota britannico alla guida della sua Mercedes è stato il più performante in pista e infatti si è preso il gradino più alto del podio brasiliano. Per Russell vincere questa gara ha significato coronare un sogno e infatti, al termine del GP era visibilmente emozionato.

Al termine della gara è stato intervistato da Felipe Messa, al quale ha detto: “Sensazione fantastica. Enorme ringraziamento a tutto il team per aver reso tutto questo possibile. Questa stagione è stata altalena di emozioni e anche questa gara. Oggi è stata davvero dura. Mi sono sentito in controllo, ma Lewis era davvero super veloce. Dopo la Safety Car pensavo che sarebbe stata una conclusione di gara difficile. Ho sentito molto la pressione, ma sono contento di aver portato a casa la vittoria. Sono senza parole. Nel giro di rientro mi sono venuti in mente tutti i ricordi della mia carriera. Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità, sono veramente fiero”.

Subito dietro a George, arriva il compagno di squadra Lewis Hamilton che quest’anno non è mai riuscito a vincere un Gran Premio. Comunque sia il pilota sette volte campione del mondo ha dichiarato di essere molto contento della posizione ottenuta dopo una stagione così difficile. Queste le sue parole: “Innanzitutto devo fare enormi congratulazioni a George. Ha fatto una prestazione fantastica. Qualifiche straordinarie, bravo ieri e oggi ha meritato pienamente. Sono orgoglioso di lui, del mio team e della squadra in fabbrica e in pista.

Questo risultato è incredibile. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare ad una vittoria e addirittura ad una doppietta, come oggi. Merito a tutti. Contatto con Max? Lui è Max, quindi…Tifo per me? Grazie a tutti qui in Brasile, è stata una delle settimane più belle della mia vita, per come mi hanno accolto tutti e per il calore. Non vedo l’ora di tornare qui in futuro, spero anche in vacanza”. Ora testa all’ultimo Gran Premio del mondiale di F1 2022 che si correrà ad Abu Dhabi domenica 20 novembre.