F1 | Brasile: Magnussen sorprende tutti prendendosi la pole position

F1 – Il Circus è di nuovo pronto per affrontare l’ennesima pista della stagione mondiale 2022: questo weekend si corre il Gran Premio del Brasile. La tappa sudamericana, oltre ad essere la penultima prima di Abu Dhabi, fa anche parte della “categoria sprint race”. Oggi, venerdì 11 novembre, sotto la pioggia, si sono corse le qualifiche che hanno disegnato la griglia di partenza della gara di domani, sabato 12 novembre. La pole position se l’è guadagnata Kevin Magnussen. Ma com’è andata la sessione di qualifica?

Le Q1 si sono rivelata abbastanza frenetiche. Inizialmente infatti, le monoposto più veloci risultavano essere le Ferrari di Sainz e Leclerc, poi però si è messo in mostra anche un ottimo Alonso senza dimenticare il già iridato Max Verstappen. La sessione è stata un po’ concitata perché i box hanno voluto valutare in modo preciso le gomme con cui fare uscire le monoposto. Eliminati Latifi, Zhou, Bottas, Tsunoda e Schumacher.

La seconda sessione Q2, ha visto un ottimo Lando Norris guidare la “classifica” per diverso tempo e piazzarsi anche davanti alle Ferrari e alla Red Bull di Max Verstappen. Male le due Mercedes di Russell ed Hamilton che hanno faticato molto a trovare il ritmo giusto. Buona sessione per Alonso che non molla un colpo e resta sempre all’interno dei primi dieci. Al termine delle Q2 gli eliminati sono: Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo e Stroll.

In Q3 è successo letteralmente l’imprevedibile. Il primo posto sulla griglia di domani è di Kevin Magnussen che sul tempo ha battuto tutti i suoi avversari. Il pilota è infatti stato più veloce delle due Ferrari, Sainz partirà quinto, Leclerc decimo, della Red Bull di Verstappen che è arrivato secondo e delle due Mercedes. Da sottolineare come il box Ferrari abbia fatto perdere ancora una volta la pazienza a Leclerc a causa della scelta sbagliata delle gomme. Il monegasco comunque era infuriato anche a causa del mancato rientro ai box dopo il giro di lancio dato che è stato richiamato troppo tardi.