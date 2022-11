F1 | Brasile: Ferrari, gomme intermedie sull’asciutto

Ennesimo pasticcio da parte della Ferrari, anche in Brasile. Arriva il clamoroso errore che vede protagonista per l’ennesima volta Charles Leclerc. Il team di Maranello, ad inizio Q3, ha deciso di utilizzare le mescole intermedie con pista ormai asciutta. Il monegasco, sia nel momento del primo giro, valsogli poi la decima posizione, sia dopo, si è sfogato pesantemente con il suo team. Nel team radio, Leclerc, dopo l’ennesimo errore del box si è sfogato pesantemente.

Il monegasco ha commentato cosi l’errore del suo team:

”Ci aspettavamo un po’ di pioggia, che non è mai arrivata. Parlerò con la squadra e cercherò di capire cosa possiamo fare meglio in quelle condizioni. Ma sono estremamente deluso.”

Nel team radio, Leclerc, ha commentato dicendo: ”Bella scelta‘‘, in tono sarcastico. Leclerc per la prima volta, inizia a risultare abbastanza disturbato dalle scelte del suo box. Il monegasco, dopo l’ennesimo errore, ha fatto per la prima la ”voce grossa” contro il suo team. La vicenda e il conseguente sfogo di Leclerc, è proseguito anche dopo la fine delle qualifiche.

oh i love it charles leclerc villain era coming soon!pic.twitter.com/O5oGKxerXD — dels 🏎✨ (@upsidedownf1) November 11, 2022

Fortunatamente, il monegasco, domani avrà la possibilità di guadagnare posizione e quindi di partire più avanti nella gara di domani. La lotta per il secondo posto nel mondiale F1 piloti, non sembra essere una priorità per Ferrari. Il monegasco, durante il giro, come si evince da questo on board della sua vettura, ha mandato a quel paese il suo muretto. Leclerc, dopo aver giurato amore alla Ferrari, sembra oramai aver finito la pazienza nei confronti del suo team. Le cose devono cambiare per non perdere il talento monegasco. Il numero 16, dopo l’ottima stagione, ha bisogno di ritrovare anche un team che possa supportarlo. Adesso serve il massimo sforzo per cercare di regalare a un ragazzo, che ci ha sempre messo il cuore per la Ferrari, il secondo posto nel campionato F1 piloti. Le cose devono cambiare per la Ferrari e Leclerc, già dalla sprint race del Brasile.