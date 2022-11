F1 | Brasile: arrivano 5 posizioni per Sainz, cambia il motore

Carlos Sainz sconterà 5 posizioni in griglia nella domenica di gara in Brasile, a causa della sostituzione del motore della sua vettura n°55. In un weekend segnato anche dalla sprint race, in un tracciato dove superare è molto semplice, la Ferrari sceglie di giocare la carta della sostituzione del motore. La qualifica non è stata molto positiva. Il team di Maranello non è partito nel migliore dei modi, sbagliando la strategia con Leclerc.

Il tracciato brasiliano difatti, risulta essere quello con più possibilità di sorpassi. Sainz, certamente, proverà a sfruttare questa pista, del Brasile, nel migliore dei modi. La rossa, condotta dallo spagnolo, attualmente si trova in sesta posizione, nel campionato piloti. La lotta per il quarto posto è accesissima. A sole due gare dal termine, poter contare di un motore nuovo, può essere un grande vantaggio di cui potrebbe usufruire il madrileno.

La vettura numero 55, nelle ultime gara però, ha percorso solamente i km del gran premio del Messico, visti i DNF a Suzuka e Austin. Ripercorriamo, attraverso questo schema, le componenti usate dai vari team. Come si denota (il colore rosso, indica l’eccessivo utilizzo di un componente), la Ferrari risulta essere il team con più componenti usate. I team motorizzati Ferrari sono quelli che hanno dovuto più combattere l’usura delle componenti. Al contrario, i team più solidi, dal punto di vista delle componenti usate, risultano essere quelli motorizzati Mercedes.

Per Sainz, in lotta per la quarta posizione, risulta essere un weekend importante. Le ultime tre uscite stagionali da parte della sua Ferrari, non sono state delle migliori. Il team di Maranello, dopo la gara sottotono in Messico, è in cerca di riscatto. Il weekend brasiliano non è iniziato nel modo giusto. Fortunatamente ci sarà la sprint race che potrebbe aiutare la Ferrari a migliorare il weekend, già dal sabato del gran premio del Brasile.