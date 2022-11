F1 | Abu Dhabi: Verstappen domina, Leclerc è secondo mondiale

Finisce il campionato del mondo di F1 2022 con la gara di Abu Dhabi che ha visto ancora una volta in Max Verstappen il suo assoluto dominatore. Partito dalla pole-position, Max la P1 non l’ha mai lasciata fino alla fine.

Mancante di safety-car, stranamente, l’ultimo evento dell’anno negli emirati ha vissuto della bella lotta per la seconda piazza mondiale tra Charles Leclerc e Sergio Perez.

Era difficile per la Ferrari pensare di spuntarla dati i risultati non proprio esaltanti delle prove libere ma invece ce l’ha fatta. Grazie ad una strategia rivelatasi azzeccata, con una sosta in meno per il ferrarista rispetto all’alfiere della Red Bull. Leclerc ha dovuto gestire la gomma bianca, montata al primo e unico pit Ferrari, con estrema delicatezza mentre Perez, con gomme più fresche, poteva attaccare. Non è riuscito il messicano nel suo intento, arrivando vicino agli scarichi Ferrari ma mai cosi tanto da poter rischiare il sorpasso.

Emozione pura per Sebastian Vettel, ultima gara per lui in F1 emozionante ma anche gagliara, condotta in maniera egregia specialmente nella prima parte per poi essere rovinata dalla strategia del suo box nella seconda. Bellissimo il tributo per lui che tutto il paddock della F1 e i colleghi piloti gli hanno riservato.