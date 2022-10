F1 | Messico: le possibili strategie in gara

Il meteo dovrebbe essere, a meno di clamorose sorprese, prevalentemente buono. La gara si dovrebbe svolgere sull’asciutto. Parte fondamentale di questa gara sarà la gestione della prima fase di gara, in particolare della partenza. Lo scorso anno, infatti, la gara del pole man, Bottas, fu condizionata proprio da un contatto alla prima variante. Le FP3 sono risultati sessioni più importanti del previsto, visto che molti piloti hanno provato la gomma media che giocherà un ruolo fondamentale nelle strategie di gara.

Vediamo adesso le strategie per il gran premio di Messico, consigliate da Pirelli. Le strategie proposte per il Messico, sono quattro, due a una sola sosta e due a due soste. La prima strategia prevista vede un primo stint con gomma soft, intorno al giro 16/22, e gomma media. Seconda strategia consigliata prevede gomma media che, intorno al giro 28/35, viene sostituita dalla gomma dura. Terza strategia prevista vede due soste. Il primo stint è su gomma soft che si cambia, intorno al giro 17/23, con gomma media. L’ultimo stint si effettua su gomma soft. L’ultima strategia, prevede anch’essa una sosta. Si scambiano gomma media con gomma soft, intorno al giro 40/47.

Now for the possible race strategies…

Which one do you think will be the quickest to the #MexicoGP podium? 🇲🇽🔮🤔#F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/7UbTapqhlr

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 30, 2022