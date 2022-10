F1 | Verstappen da record, superati Schumacher e Vettel

Nel Gran Premio del Messico Verstappen conquista un’altro record di F1, con il maggior numero di vittorie in una sola stagione di F1: 14 successi.

Max Verstappen non si ferma e continua a vincere. Grazie all‘ultimo successo ottenuto in Messico, il pilota Red Bull batte ancora una volta un altro record in F1. Questa volta, infatti, Verstappen si aggiudica il miglior record di vittorie in una sola stagione con 14 successi conquistati, superando Michael Schumacher che lo aveva precedentemente registrato nel mondiale del 2004 con 13 successi al volante della Ferrari e Sebastian Vettel su Red Bull nel 2013.

Il campione del mondo in carica, deve sopratutto parte di questo record, alle numerose gare che ci sono ad oggi nel calendario di F1, rispetto a quante ne erano previste negli anni passati.

All’Autodromo Hermanos Rodriguez, Verstappen, partito dalla pole position, ha dominato per tutto l’arco della gara vincendo con più di 15 secondi davanti alla Mercedes di Hamilton che ha tagliato il traguardo al secondo posto. La Red Bull anche in Messico ha dimostrato ancora una volta un bassissimo degrado gomme ed una netta superiorità sulle altre scuderie concorrenti.

Il suo compagno di squadra Sergio Perez nel GP di casa ha invece ottenuto il podio davanti ai suoi tifosi con un terzo posto.

Con due GP rimasti alla fine del mondiale, il record di Verstappen tenderà a salire fino anche fino a 16 vittorie vista la grande superiorità della Red Bull sulle altre scuderie concorrenti.