F1 | USA: Magnussen-Vettel, che duello ad Austin

Grandissima prova ancora da parte dell’Aston Martin, nel gran premio di Austin. Stessa situazione per la Haas che riesce a portare, dopo un digiuno lunghissimo, altri punti a casa. Sia Magnussen sia Vettel hanno guidato alla grande e si sono resi protagonisti di una lotta serratissima fino all’ultima curva del gran premio di Austin. Bisogna sottolineare anche la strategia della Haas nel loro gran premio di casa. Il pilota danese ha terminato la gara con una sola sosta, effettuando un stint di ben 38 giri su gomma media. Vettel, invece, si è reso protagonista di una gara splendida, intaccata anche dal lento pit-stop.

Complice la penalità inflitta ad Alonso, i due piloti sono balzati rispettivamente in settima e ottava posizione. I due piloti si sono resi protagonisti di un duello bellissimo, a fine gara sono entrambi tornati a parlare di ciò. ”Non eravamo veloci in rettilineo, quindi dovevo inventarmi i sorpassi altrove – le parole di Vettel – nell’ultimo giro ho dato tutto ciò che avevo, nonostante sapessi che Kevin è uno dei piloti più difficili da superare. Siamo stati entrambi molto corretti durante il duello”. Vettel, nonostante a fine anno lascerà la F1 guidata, continua ad offrire ancora grandi risultati.

Non è mancata la risposta di Magnussen: “Sono super felice. Come squadra è stato molto importante andare a punti nella nostra gara di casa, ancor di più nel weekend dell’annuncio del nostro sponsor MoneyGram, non poteva arrivare in un momento migliore. Peccato perdere quella posizione con Sebastian nel finale, ha fatto una manovra pazzesca, capisci perché è un quattro volte campione del mondo. La strategia è stata perfetta, abbiamo lottato in questo modo pur essendo un team piccolo, è fantastico”. La Haas è riuscita a portare a casa altri punti, anche nel gran premio di casa. Ancora in ombra nella scuderia statunitense l’altro pilota, Mick Schumacher.