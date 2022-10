F1 | Suzuka: Verstappen in pole, Leclerc lontano 10 millesimi

Max Verstappen torna in pole qui a Suzuka con uno straordinario 1:29.304 si lancia verso la vittoria del titolo mondiale nella gara di domani. Pole numero 18 per l’olandese che raggiunge per numero di pole complessivi proprio Charles Leclerc che è lontano solo 10 millesimi da Max. Attenzione a Max Verstappen che rischia una penalità per aver ostacolato e quasi colpito Norris nel giro di lancio. Investigazione post qualifiche per l’olandese che potrebbe scontare una penalità in griglia. Max stava scaldando le gomme e ha improvvisamente perso la monoposto con Norris da dietro che arrivava piuttosto velocemente nell’intento di superarlo.

That was close! 🙈 Lando Norris just avoids Max Verstappen, who gets a huge kick of oversteer coming into the final chicane No contact is made and they both continue#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L0sztfX65N — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Molto bene anche Carlos Sainz che è sembrato molto confidente con la monoposto, quasi sempre davanti a Charles questo weekend tranne in Q3. Come da previsione la Mercedes è stata quella più in difficoltà con entrambe le monoposto addirittura dietro a Seb Vettel, autore di una qualifica da vero campione. Ricciardo è sembrato molto in forma, ma purtroppo ha mancato la Q3 per soli +0.003 millesimi di secondo, davanti a lui ci sarà il suo compagno di squadra.

Questa qualifica ci racconta, come sempre, che la Red Bull è la macchina migliore, ma che tutto sommato la Ferrari è lì e riesce a dare sempre il 100% sul giro secco. In gara la storia cambia e la Red Bull è nettamente superiore a livello prestazionale.

In attesa di sapere se Max riceverà una penalità o meno, nonostante non sia totalmente colpa sua, ma si è creata una situazione pericolosa per entrambi. L’occasione e le premesse di mettere matematicamente fine a questo campionato di F1 2022 sono evidenti per Max.