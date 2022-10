F1 | Suzuka: prove libere segnate dalla pioggia

Pioggia e meteo totalmente scostante hanno segnato le due sessioni di prove libere del venerdi di Suzuka, al rientro nel calendario di F1. Ovviamente tempi non indicativi per stilare una classifica dei valori in campo ma certamente molto utili perché domenica molto probabilmente ci saranno le stesse condizioni (o qualcosa di molto simile) a oggi.

Nella seconda sessione, quella meno bagnata delle due, a svettare sono state le due Mercedes, con Russell avanti a Lewis Hamilton. Dietro, a distacchi di classifica importanti, tutti gli altri, con Max Vestappen terzo (e con un ottimo feeling da parte del pilota con la sua Red Bull F1 che riusciva a scendere in pista e trovare il limite sin da subito mentre gli altri lo raggiungevano, nella migliore delle ipotesi, alla fine di una progressione molto più lunga). Ferrari è apparsa non brillantissima ma ha lavorato per cercare il giusto assetto in vista di domenica.

Da segnalare che la gomma slick non è mai stata usata e tutti i tempi sono stati fatti con le intermedie. Domani le qualifiche quando in Italia saranno le ore 8:00 con un meteo, si prevede, migliore di oggi prima di peggiorare nuovamente in vista di domenica.

Seguiranno aggiornamenti.