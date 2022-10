F1 | Schumacher sempre più a rischio per il 2023

Mick Schumacher ha ricevuto un’altra opportunità dalla Haas per restare in F1 fino al termine della stagione attuale. Il figlio del sette volte campione del mondo sembra però essere quasi fuori dalla F1 per il 2023.

Mick Schumacher continua ad essere uno dei punti principali riguardo i sedili rimasti ancora liberi in F1 per la prossima stagione. Dopo due anni in F1, il tedesco rischia di restare fuori dal Circus nel 2023 a causa dei suoi scarsi risultati ottenuti finora con la Haas. Il team americano non sembra quindi intenzionato quindi a rinnovargli il contratto, ma a far spazio ad altri piloti.

Di recente Schumacher è stato inoltre criticato fortemente anche dal presidente della squadra statunitense, Gene Haas, che ha espresso il suo malcontento per i numerosi incidenti che sono costati molto cari alla Haas in termini di soldi, e per i pochi punti portati a casa in questa stagione.

Il team principal, Gunter Steiner, ha fatto sapere di essere in contatto con Hulkenberg per un eventuale contratto per il 2023. Un’altro pilota candidato a prendere il posto di Mick ci sarebbe, come da molto tempo se ne parla, il rientro in F1 di Antonio Giovinazzi. Nonostante ciò i vertici della Haas hanno deciso di dare un’altra possibilità a Schumacher di dimostrare tutto il suo talento e sopratutto di conquistare molti più punti, fino al GP di Abu Dhabi per cercare di rimanere al volante della Haas anche per la prossima stagione.

In caso contrario per Schumacher l’unico sedile che potrebbe occupare in F1 è quello della Williams. Il team inglese deve ancora ufficializzare, oltre alla Haas, il pilota che affiancherà Albon nel 2023, ma le possibilità di Mick di entrare in Williams sono basse visto che la scuderia di Grove sembri puntare su Logan Sargeant.

Nel caso Schumacher restasse senza un team nel 2023, per il tedesco si aprirebbero nuovi scenari in HyperCar o nel campionato Endurance.