F1 | Messico: ufficializzato il rinnovo sino al 2025

Il GP del Messico resterà nel calendario di F1 sicuramente sino al 2025. L’ufficialità è arrivata oggi, con i promotori della corsa messicana felici di aver dato l’annuncio del rinnovo con Liberty Media. Il Messico è tornato ad ospitare un GP di F1 dal 2015, dopo un’assenza di oltre 20 anni. E da quando è tornato in calendario, il GP messicano si è confermato uno degli eventi più sentiti ed attesi della stagione. Sia da parte dei piloti che da parte degli appassionati.

Non poteva esserci notizia migliore per i tanti fan della F1 presenti in Messico, dato anche la presenza del loro beniamino Sergio Perez. Il pilota della Red Bull dopo l’annuncio del rinnovo del suo GP di casa ci terrà ancor più a ben figurare dinanzi al proprio pubblico. E per Perez ci sono tutte le premesse per poter puntare alla vittoria del GP (Verstappen permettendo). La Red Bull è sempre andata bene sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, e di certo quest’anno la RB18 sarà la monoposto di F1 da battere anche in Messico.

Con il rinnovo della pista sudamericana, si delinea sempre più il calendario di F1 per le prossime stagioni. Recentemente è stato annunciato anche il rinnovo del GP di Monaco sino al 2025, proprio come il Messico. Il Continente americano il prossimo anno avrà ben 6 GP, vale a dire 1/4 di quelli presenti nel calendario. Ovvero Miami, Montreal, Austin, Las Vegas, Interlagos e appunto Città del Messico.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025! ¡Viva México! 🇲🇽#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wAALX7eEEI — Formula 1 (@F1) October 27, 2022

Alberto Murador

Follow @albertomurador