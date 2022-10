F1 | Ancora penalità per la Ferrari di Leclerc ad Austin

Nelle prime ore di oggi è stato reso noto (ancora in via non ufficiale ma manca davvero poco) che Charles Leclerc perderà cinque posizioni in griglia al Gran Premio degli Stati Uniti in programma ad Austin domenica. Il motivo è che sulla macchina del monegasco verrà cambiata per la quinta volta (arrivando quindi al sesto componente) il motore a combustione interna (acronimo inglese ICE).

Ricordiamo che non sono ammesse nuove omologazioni di power-unit da parte dei team (a tale scopo si poteva agire fino al giovedì prima del GP del Bahrain 2022) a fini prestazionali. La Federazione Internazionale, però, permette di effettuare piccoli cambiamenti alle componenti di tali unità solo se viene dimostrato che sono per scopi di risoluzione di problematiche di affidabilità. Esattamente come avverrà per la Ferrari ad Austin.

Ricordiamo che la Ferrari quest’anno, sul tema, ha sofferto parecchio e in vista quindi della prossima stagione il team di Maranello ha pensato bene di utilizzare queste ultime gare – di un mondiale ormai già assegnato – per testare a validare queste nuova parti del motore a combustione interna prodotte con materiali differenti e che potrebbero risolvere alcune delle problematiche di affidabilità che impensieriscono Maranello. Quindi nessun “motore nuovo” o alcuna soluzione architetturale innovativa. Solo bug fixing (tanto per usare termini più informatici).

Da notare come sarà il solo Charles Leclerc a ricevere gli aggiornamenti per il resto della stagione, il che significa che Carlos Sainz dovrà aspettare direttamente i test del prossimo anno.