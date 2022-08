Secondo Szafnauer riportare Ricciardo in Alpine non sarà un problema

F1 – Il fagocitato effetto domino del mercato piloti continua a regalare sorprese. Otmar Szafnauer, team principal della scuderia transalpina, si sente fiducioso nell’eventuale ritorno di DR3.

La pausa estiva è iniziata con il botto. La Alpine deve al più presto “tappare” il grosso buco lasciato nella line-up piloti per il 2023. La smentita di Piastri ha creato una situazione estremamente complicata per la scuderia di Szafnauer. Il team principal Alpine non pensa che Piastri possa davvero prendere il sedile della McLaren, ma questa sua smentita potrebbe aver rovinato il rapporto che si è costruito con la scuderia. Ad Autosport.com Szafnauer ha anche affermato che non ci sarebbero problemi nel riprendere Daniel Ricciardo, l’unico vero nome importante e competitivo che potrebbe avere un peso all’interno del box Alpine.

Questo però non è così scontato viste le prestazioni recenti di DR3 e l’abbandono dell’australiano nel 2020 in piena risalita della scuderia che era allora Renault e guidata da Abiteboul. La Alpine non si è ancora esposta in alcune smentita riguardo l’ingaggio di Piastri e sta sicuramente aspettando altri segnali o passi falsi dalla McLaren. Non sappiamo se le trattative con Ricciardo o con Piastri sono aperte, sta di fatto che Szafnauer si aspetta che il contratto dell’australiano sia rispettato. Se però la Alpine è sicura di poter ingaggiare Piastri, non avrebbe senso esporsi in un certo modo nei confronti di Daniel Ricciardo. In tutto questo calderone, Daniel Ricciardo dopo il GP di Ungheria si è subito messo in contatto con Otmar Szafnauer.

Le prossime ore saranno decisive per sbrogliare questo intrigo davvero inusuale per il mercato piloti in F1.