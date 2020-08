F1 | Gran Bretagna: il silenzio assordante di Sebastian Vettel

Un legame ormai spezzato quello tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Il suo silenzio nell’ultimo team radio con Mattia Binotto al termine della gara di Formula 1 a Silverstone fa riflettere.

Una Ferrari poco competitiva quest’anno: il progetto SF1000 può essere considerato un fallimento vero e proprio. Una macchina che non va e che non riesce a stare al passo di Mercedes e Red Bull, sue dirette concorrenti.

I due piloti della Rossa riscontrano diverse difficoltà nel weekend di gara. Già dalle libere del venerdì infatti vengono fuori lacune e difetti. Una situazione a cui l’intero team può rimediare solo mettendo qualche toppa qua e là, per cercare di non peggiorare il tutto.

A farne le spese lo scorso fine settimana è stato Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo non ha potuto prender parte alle prove del venerdì per dei problemi alla sua monoposto. Lo abbiamo visto scendere in pista direttamente nella giornata di sabato in vista delle qualifiche.

Il tedesco ha dichiarato di non aver avuto un buon feeling con la macchina, una Ferrari che non riteneva adatta a lui. Una qualifica non soddisfacente che lo ha visto piazzato in quinta fila (10^, n.d.r.) e con gomma rossa.

Ciliegina sulla torta: la gara non ha avuto risvolti particolari. Infatti il #5 della scuderia di Maranello è rimasto più o meno stabile in decima posizione per tutta la corsa, riuscendo a strappare un punticino. L’unica cosa che poteva fare con quella macchina era lasciare indietro tutti gli altri. Anche se si è difeso piuttosto bene dall’attacco di Valtteri Bottas sul finale, fresco di gomma nuova.

Da poche ore gira sui social l’audio dell’ultimo team radio di Vettel, in cui prende la parola Mattia Binotto che cerca quasi di consolare Seb. Segue poi un lungo silenzio da parte del tedesco che verrà spezzato dal suo ingegnere.

Un silenzio che dice tutto, che fa capire tante cose. Da cui traspare tutta la sua stanchezza e la sua delusione.