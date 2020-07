F1 | Vettel, annuncio in vista già in Stiria ?

Secondo alcuni organi di stampa inglesi potrebbe essere previsto un annuncio di Vettel già nelle prossime ore oppure entro la fine del weekend del GP della Stiria. Le ipotesi del suo futuro tra la razionale scelta Aston Martin e il clamoroso (e tutt’altro che impossibile) ritorno in Red Bull. Con il benestare del suo amico Helmut Marko.

di Francesco Svelto

Facciamo chiarezza: è solo una ipotesi. Un suggestivo scenario che potrebbe capitare cosi come non capitare (anzi, a parere di chi scrive è poco probabile).



Però è uno scenario che c’è e che molti addetti ai lavori e testate internazionali stanno portando avanti.



Ma andiamo con ordine perchè è giusto cercare di mettere i tasselli ognuno al loro posto.



Vettel ha fatto sapere di aver chiamato Helmut Marko nei giorni susseguenti alla famosa telefonata di Binotto, quella della comunicazione del mancato rinnovo, per intenderci.



Marko e Vettel son sempre rimasti in buoni rapporti a detta dei due (anche se nel corso di questi anni ferraristi qualche bordata da parte dell’austriaco verso il tedesco non è mancata). A riguardo di questo contatto telefonico, Vettel ci ha tenuto a far sapere che era solo per “chiedere consiglio ad un amico”, ad una persona che negli anni Red Bull l’ha fatto crescere. Ci può stare.



Ora però, a valle di questo, stanno avvenendo altre cose. In primis è di questa mattina l’indiscrezione (per ora si tratta ancora e solo di quella) da parte della stampa inglese secondo la quale in giornata – oppure nel corso del weekend – ci potrebbe essere un grande annuncio da parte del tedesco. I toni sono quelli entusiastici quindi non si tratterebbe (siamo sempre nel campo delle ipotesi) dello scenario del ritiro o dell’anno sabbatico per Vettel.



Altro indizio, forse per qualcuno di poco conto, o forse no: alle congratulazioni di Vettel per il ritorno di Alonso ufficializzato ieri, lo spagnolo ha risposto: “Grazie, presto saremo di nuovo insieme!”.





Ma da qualche ora diverse testate di diversi paesi stanno parlando di una volontà precisa di Mateschitz di riportare Vettel in Red Bull. E su questo Marko non si opporrebbe minimamente.

Ovviamente per far si che tutto ciò accada devono avvenire diverse cose: 1) convincere la proprietà Red Bull ad un investimento del genere che non sarebbe di poco conto e soprattutto che rappresenterebbe una diversificazione delle politiche della società; 2) Albon che deve continuare a performare al di sotto di Verstappen in modo tale da favorire un suo ritorno in AlphaTauri; 3) lo stesso Vettel deve mettere in preventivo che sebbene l’ipotesi sia altamente suggestiva per lui, dovrà confrontarsi con uno che si chiama Max Verstappen e che ha come unico obiettivo quello di vincere nel suo stile, magari anche demolendo i compagni di squadra.



Allora e solo allora questo scenario da ipotesi potrebbe diventare realtà. Ecco perchè l’abbiamo ritenuto di difficile realizzazione. Ma vedremo. Se questo annuncio di Vettel dovesse avvenire per davvero nel weekend del GP della Stiria non è detto che debba riguardare per forza Red Bull… C’è la Aston Martin Racing sullo sfondo.

Francesco Svelto

