F1 | GP Ungheria: Mercedes sull’asciutto, Ferrari sul bagnato

Conclusa la prima giornata di prove lbere del GP di Ungheria di F1. Sessioni miste con la FP1 asciutta e la FP2 caratterizzata dalla pioggia.

A registrare il miglior tempo su pista asciutta questa mattina la Mercedes che con Hamilton e Bottas hanno monopolizzato la prima fila virtuale, seguiti dalle due Racing Point, da Daniel Ricciardo e poi dalle due Ferrari in 6° e 7° posizione. Mercedes che sono sembrate, anche qui, inarrivabili e Ferrari ancora una volta in grossa difficoltà anche se più vicina e confortante nelle simulazioni di passo gara..

A sorpresa poi ma forse neanche troppo, viste le capacità di Vettel sul bagnato, a primeggiare nella seconda sessione di prove libere è stato il tedesco della Ferrari. A seguirlo Bottas in 2° posizione anche in questa sessione, mentre leclerc è in 10° posizione staccato di oltre 3 secondi. In questa sessione va detto è sembrato che i big non forzassero il ritmo e non prendessero rischi, Hamilton ad esempio bnon ha registrato neanche un tempo cronomentrato.

Bisognerà attendere quindi domani anche se, le PL3 si prevedono anch’esse bagnate.

FP1

FP2