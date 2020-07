F1 | GP Stiria : Dichiarazioni Ferrari

Spielberg, 11 luglio 2020 – Sebastian Vettel e Charles Leclerc prenderanno il via dalla quinta e dalla settima fila rispettivamente nel primo Gran Premio di Stiria valido per il Mondiale di Formula 1: questo è stato l’esito, certo non esaltante, delle qualifiche che sono andate in scena sotto una pioggia battente sul circuito di Spielberg, in Austria, ad appena sette giorni dalla prima gara della stagione, svoltasi sulla stessa pista. Q1. La pioggia ha iniziato a cadere in modo sempre più insistente dalle 10 del mattino, condizionando anche il programma delle categorie minori. Le qualifiche, dunque, invece che alle 15 sono iniziate alle 15.46 con condizioni meteo in leggero miglioramento. Il primo a scendere in pista, con gomme Wet, le uniche che consentivano alle vetture di rimanere in pista, è stato Sebastian che ha fermato il cronometro a 1’24”235, con Charles capace di 1’24”658. Rapidamente i tempi di tutti sono scesi e così Leclerc ha ottenuto 1’20”871, mentre Vettel è sceso fino a 1’20”243, tempi validi per accedere alla seconda fase. Q2. Il segmento successivo della qualifica ha nuovamente visto le SF1000 tra le prime vetture ad ottenere un riscontro cronometrico valido. Sebastian ha iniziato con 1’21”078, scendendo poi a 1’19”545, mentre Charles ha iniziato con 1’20”490 migliorandosi nei tentativi successivi prima con 1’19”970 e quindi con 1’19”628. A quel punto il monegasco, che era scivolato all’undicesimo posto della classifica, ha deciso di rientrare ai box per un nuovo treno di gomme Wet, ma quando è tornato in pista la pioggia è aumentata di intensità. Charles ha guidato con tutto il talento e la grinta di cui dispone ma per lui non è stato possibile migliorare ed è dunque rimasto escluso. Sebastian è invece riuscito ad accedere alla terza e conclusiva fase. Q3. Nei dodici minuti che hanno assegnato le prime cinque file dello schieramento tutti i piloti sono scesi in pista ancora una volta con gomme Wet in condizioni di pista ancora più proibitive. Sebastian si è migliorato quattro volte passando dall’1’23”310 del primo giro lanciato all’1’21”651 del quarto rimanendo però in decima posizione. Penalità. A rendere ancora meno piacevole il bilancio di giornata, nel tardo pomeriggio per Charles è arrivata anche una penalizzazione di tre posizioni in griglia. La direzione gara ha infatti deciso che il monegasco, nel corso del Q2, ha ostacolato il pilota della AlphaTauri, Daniil Kvyat. Leclerc prenderà dunque il via dalla settima fila, in quattordicesima posizione. La gara, prevista in condizioni di asciutto, prenderà il via alle 15.10 CET, da percorrere ci sono 71 giri della pista di Spielberg.