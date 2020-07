F1 | Ferrari, Preview GP di Stiria

Spielberg, si replica! Maranello, 7 luglio 2020 – Per la prima volta nella storia della Formula 1 si gareggia per due volte in una stagione sulla stessa pista. Non solo, lo si fa ad appena sette giorni di distanza. Dal 33° Gran Premio d’Austria si passa al primo Gran Premio di Stiria: a non cambiare è il circuito, caratterizzato da dieci curve e lungo appena 4.318 metri. Questa condizione presenta ai tecnici una sfida inedita, perché permette un riscontro immediato di tutta la mole di dati raccolti nel weekend precedente. Dedicata alla regione. Per la prima volta un Gran Premio di Formula 1 valido per il Mondiale porta il nome di una regione: era già successo solo con gare non valide per il campionato del mondo, con il Grand Prix de la Bourgogne, disputato per la prima volta nel 1946, e con quello di Natal, regione del Sud Africa, che negli anni Sessanta vide le vetture di Formula 1 impegnate in più di un’occasione. La Stiria, con capoluogo Graz, si estende su 16.400 km quadrati e conta 1.246.000 abitanti. Tre vittorie. Da quando il tracciato si chiama Spielberg, ricordiamo che dal 1970 al 1987 era molto più lungo e portava il nome di Ӧsterreichring, la Scuderia Ferrari vi ha vinto in tre occasioni: con Eddie Irvine nel 1999 e con Michael Schumacher nel 2002 e nel 2003. Messaggi. Anche questo weekend sulla SF1000 ci saranno i messaggi #ForzaAlex, a sostegno dell’ex pilota di Formula 1 e pluricampione paralimpico Alex Zanardi e #WeRaceAsOne.