F1 | Dichiarazioni Ferrari GP Stiria

“Oggi avevo voglia di gareggiare e sentivo buone sensazioni. Non ho azzeccato una buona partenza perdendo tempo e finendo fuori dalla linea ideale. Poi siamo arrivati in curva 3 e mi sono ritrovato in lotta con due vetture. Ero all’interno e non mi aspettavo un attacco in quel punto. Quando è arrivata la macchina di Charles, che non potevo vedere, purtroppo non mi sono potuto fare da parte perché non c’era abbastanza spazio. Siamo entrambi sufficientemente maturi per superare questo incidente.

La giornata è stata ovviamente deludente ma resto ottimista: per fortuna non dobbiamo aspettare troppo prima di tornare in macchina. Speriamo che l’Ungheria si riveli una pista migliore per noi”.