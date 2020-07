F1 | Budel: “Ferrari non ha aiutato Vettel nel rapporto con Leclerc”

Pronti a partire con il campionato di F1 2020, in questo weekend andrà in scena il GP d’Austria. A Pit Talk affrontiamo l’avvicinamento a questa tappa con il nostro ospite Luca Budel, che ci parlerà anche di Vettel e di Ferrari.

La stagione sta finalmente per cominciare.

In Austria le monoposto torneranno a scaldare i motori per dare il via a questa travagliata stagione 2020.

Ai microfoni di Pit Talk, questa settimana, c’è Luca Budel, giornalista di Mediaset Sport.

Tanti i temi trattati, tra cui quello di Sebastian Vettel, messo alla porta dalla Ferrari, il quale vedremo in questa stagione, per l’ultima volta in tuta rossa.

Ci si chiede se il prematuro annuncio della scuderia di Maranello, possa mettere scompiglio all’interno nel box, nel corso della stagione.

“In questa situazione la Ferrari non potrà chiedere a Vettel di fare come Barrichello ai tempi di Schumacher.”

Le premesse sono quelle di scendere in pista senza pretese, per il tedesco, che andrà ad affrontare la stagione senza le pressioni che l’hanno seguito in questi anni con la Ferrari.

Il rischio è che Vettel possa avere in dente avvelenato e cercare di mettere in difficoltà il muretto, come è successo nel 2019 a causa del dualismo con il suo compagno di squadra.

“La Ferrari non ha aiutato Vettel nella gestione del suo rapporto con Leclerc.”

Presumibilmente il motivo del divorzio tra Vettel e la Ferrari, sono dovute alla difficile convivenza tra il tedesco e Charles Leclerc.

Nel corso del 2019 la stessa scuderia si è trovata in difficoltà, avendo “due galli nel pollaio” che cercavano di fare la voce grossa tra di loro.

La Ferrari non ha gestito al meglio questa convivenza.

Sin da subito non sono state definite delle gerarchie necessarie per mettere le cose in chiaro tra i due piloti.

“Vettel in un anno mediocre per la Ferrari (il 2019), oltre a cercare di rimanere in corsa per il mondiale, se l’è dovuta con il talento del ragazzo.”

Non una passeggiata gli ultimi anni in Ferrari per Sebastian Vettel, culminati con un amaro epilogo.

Sarà il tempo a dirci se la scelta sarà stata quella giusta.