F1 | Austria: il riepilogo audio della gara

Gran Premio d’Austria, prima prova del mondiale di F1 dai mille episodi clamorosi. Dai ritiri agli incidenti, è successo un po’ di tutto. Alla fine vince Bottas con un incredibile Charles Lecerc che arriva al secondo posto in maniera del tutto inaspettata. Lando Norris terzo, primo podio in carriera per l’inglese che porta la McLaren nei primi tre per la seconda volta in tre gare.



Ecco il nostro mini-podcast riepilogo della prima gara stagionale del mondiale di #F1 2020.