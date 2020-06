Il nostro Fanta F1 Sport è tornato. E’ possibile inserire i pronostici per il Mondiale di F1 che inizierà il 5 luglio.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Finalmente si torna a parlare di motori e di corse, quelle vere. La F1 è in partenza il prossimo 5 Luglio e onestamente non vedevamo l’ora.

Con la F1 torna anche il nostro Fanta F1 Sport.

Per chi non sapesse cos’è il Fanta F1 Sport è l’iniziativa che noi di F1sport.it quest’anno abbiamo lanciato sulle pagine del nostro sito per seguire divertendosi la nuova stagione di F1 che partirà a breve. Inoltre come avevamo già detto, per i vincitori ci saranno in palio tanti premi. Potrete trovare il regolamento completo sulla pagina dedicata.

Il calendario delle gare sui cui inserire il pronostico è stato variato seguendo quello ufficiale della F1.

Già da ora è possibile inserire il proprio pronostico.

Vi aspettiamo sulle nostre pagine per giocare insieme a noi.