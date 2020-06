F1 | Una Ferrari SF1000 in anteprima sul Red Bull Ring

Tra pochi giorni si torna in pista e ad ospitare le prime due tappe del mondiale, come noto, sarà il RedBull Ring. Per scoprire le caratteristiche di questo tracciato, abbiamo chiesto nuovamente al nostro sim driver del F1Sport – Pit Talk team di “raccontarci” la pista dal cockpit della sua SF1000 virtuale.

Tracciato che mette a dura prova il sistema frenante ma che evidenzia anche le capacità motoristiche e la trazione di ogni monoposto. Pista molto breve ma che riuscirà a fornire dei primi riscontri sui livelli di competitività delle monoposto. Il carico qui non la fa da padrona anche se a vincere le ultime edizioni è stata la RedBull che sappiamo non essere dotata, almeno fino all’anno scorso, di una motorizzazione molto efficace, ma che al contrario poteva disporre di un elevato carico aerodinamico. Chi sarà a spuntarla tra Mercedes, Red Bull e Ferrari? Intanto scopriamo il tracciato.