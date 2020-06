F1 | Mugello supera Imola grazie alla festa dei 1000 GP Ferrari

Qualche giorno fa avevamo riportato di come i giornali locali di Imola, riportassero che l’accordo tra la F1 e l’Autodromo di Imola fosse estremamente vicino, ora però arriva un colpo di scena che inaspettato e che potrebbe spostare la “location” del possibile secondo GP italiano 2020.

Il “Sabato Sera” di Imola titolava: “Mai così vicini alla F1, Imola torna a sognare” e come avevamo riportato si parlava anche di una data precisa, il 13 settembre, il week end successivo al GP d’Italia a Monza https://www.f1sport.it/2020/05/imola-vicinissima-alla-f1/.

Ora però fonti ben informate sembrano indicare il Mugello come possibile destinazione del secondo GP in Italia. Il tutto sarebbe legato alla volontà della Ferrari di festeggiare il suo GP numero 1000 sul tracciato di sua proprietà. Il GP d’Italia infatti, sarebbe il 999° della sua lunghissima storia e l’intenzione della Scuderia sarebbe quella di disputare la gara numero 1000 nella sua struttura e dar vita ad una grande festa. Quale occasione migliore quella di favorire l’organizzazione di un secondo GP italiano dopo soli 7 giorni da quello di Monza al Mugello e poterlo farlo coincidere con il millesimo della sua storia? D’altronde delle difficoltà organizzative ci sono, e la Liberty per il momento ha solo ufficializzato otto GP del 2020 lasciando in sospeso il resto del calendario. https://www.f1sport.it/2020/06/f1-svelate-le-prime-8-gare-della-stagione-2020/ La Ferrari potrebbe così correre in soccorso della Liberty e contribuire, grazie al suo tracciato, all’organizzazione di un ulteriore gara e allo stesso tempo festeggiare il prestigioso traguardo.

Sembra inoltre che per settembre possa anche cadere l’obbligo di disputare gare a “porte chiuse” – la Federazione ha specificato che per ora sono da intendere gare senza pubblico, ma si lascia una speranza – questo renderebbe tutto molto più appetibile e interessante per il pubblico e per la cornice che potrebbe crearsi intorno alla Rossa.

Se da una parte festeggia la Ferrari, festeggerebbe sicuramente il Mugello a non festeggiare sarebbe Imola, ncoar una volta a pochi metri dalla meta e poi invece, tagliata fuori.