F1 | In Austria la Mercedes teme la Red Bull non la Ferrari

Le parole rilasciate da James Allison (direttore tecnico Mercedes) al podcast ufficiale della Formula Uno “Beyond the Grid”. La Ferrari per il tecnico ex Ferrari, quindi, non rappresenta un pericolo

“Non c’è dubbio! Verstappen sarà un avversario formidabile per noi. Lo scorso anno la nostra gara in Austria è stata condizionata da alcuni problemi di raffreddamento, mentre due anni fa da alcuni goffi errori in regime di Safety Car. Alla luce di ciò, siamo impazienti di correre a Spielberg per rifarci dopo le ultime prestazioni mediocri su questa pista.

Poi Allison parla della Ferrari e dice: