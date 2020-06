F1 | FIA, nuovi controlli solo per Ferrari, Mercedes, Redbull e Renault

Nuovi controlli sulle vetture dei top team. La FIA dopo le informazioni ricevute dalla Ferrari – dopo il tanto discusso accordo segreto – introdurrà sulle vetture di Ferrari, Mercedes, Renault e RedBull dei controlli aggiuntivi sull’erogazione di potenza.

Sotto la lente d’ingrandimento il consumo dell’olio che da quest’anno sarà consentito a solo 0,3 litri ogni 100 km (lo scorso anno era a 0,5 litri).

La nuova misura di controllo verrà introdotta solo sui team dei motoristi ufficiali, con l’aggiunta della RedBull che della Honda risulta essere il partner principale. Successivamente questo controllo verrà poi allargato a tutti i team.

Ovviamente il team che tutti credono possa essere maggiormente danneggiato da questo è la Mercedes, sempre super indiziata di utilizzare l’olio motore in modo diverso e poco chiaro. Difficile da dire anche se siamo sicuri che in casa Mercedes già si sia intervenuti su questo aspetto e che al momento le motorizzazioni del team tedesco sia assolutamente in linea con le disposizioni FIA.