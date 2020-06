F1 | Ferrari: Filming day al Mugello, prove di GP?

La Ferrari non effettuerà il filming day come inizialmente previsto a Fiorano ma al Mugello. Sarà una prima prova di ciò che accadrà a settembre? Si tratta di un nuovo indizio in attesa dell’ufficialità relativa alla locazione del secondo GP d’Italia.

| di Alessandro Francese

Ad inizio stagione il filming day è un’occasione per tutti i team utile a rimettere in pista i piloti dopo la pausa invernale per riprendere, tra l’altro, gli automatismi e l’abitudine alla guida di una monoposto di F1.

Principalmente il filming day non ha ulteriori caratteristiche di competizione ma serve a filmare la monoposto per le riprese commerciali che evidenziano gli sponsor presenti sulla carrozzeria. Solitamente i team effettuano questa consuetudine a Silverstone o Barcellona , la Ferrari spesso a Fiorano.

Proprio Fiorano doveva essere la sede per il filming day 2020 ma è di questi minuti la notizia che la Ferrari ha scelto il Mugello. La notizia è importante per due motivi.

In primis si tratterà della prima uscita post covid della SF1000 a pochi giorni dall’inizio del campionato (5 luglio Austria) , in secondo luogo non si tratta di una scelta fatta a caso.

Proprio il Mugello, proprietà di Scuderia Ferrari, potrebbe ospitare il secondo GP d’Italia dopo Monza. L’impianto toscano, appena omologato per le attuali F1, sembrerebbe aver avuto la meglio su Imola. Si attende l’ufficialità .

Altrimenti non avrebbe molto senso lo spostamento logistico scelto dalla Scuderia Ferrari per il filming day appunto da Fiorano al Mugello.

Leclerc e Vettel potranno così provare la SF1000 per 100 Km sull’asfalto toscano per assaggiare quelle che potrebbero essere le sensazioni che potrebbero ritrovare a settembre.

Per l’automobilismo italiano le prime due settimane di settembre saranno quindi straordinarie. Prima la gara nel tempio della velocità a Monza poi , molto probabilmente, quella al Mugello. Un anfiteatro naturale stupendo, un monumento -insieme a Imola – della tradizione motoristica nazionale e ed internazionale.

Era dal 2006 che non si correvano due GP iridati in Italia, mai si era corso un back to back in 7 giorni.