F1 | Corriere dello Sport: “GP del Mugello è fatta”

Lo titola quest’oggi il Corriere dello Sport in un articolo a firma di Fulvio Solms di quest’oggi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo romano “L’Italia ha ottenuto una seconda gara mondiale, che Liberty ufficializzerà tra dieci giorni”. Il tono è quello imperativo, da cosa fatta.

Il secondo GP in Italia si disputerebbe proprio il week end successivo a quello di Monza, proprio cadendo – ed è quello che avrebbe spinto la Ferrari a muoversi politicamente per questo senso –in occasione del GP numero 1000 della Ferrari in Formula 1.

Nell’articolo però si precisa che ancora non c’è una firma ma solo un accordo preciso. Non c’è la firma su un pezzo di carta, verrebbe da dire, ma un accordo verbale, anche se a quanto viene raccontato, molto rassicurante.

La Ferrari, intanto, ha fatto sapere che sposterà il suo filming-day da Fiorano al Mugello, di fatto proprio a marcare e evidenziare come effettivamente politicamente si sia mossa per portare la festa della gara 1000 all’interno delle mura del tracciato di proprietà.