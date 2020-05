Imola vicinissima alla F1

Molte volte dalle pagine del nostro sito avete letto di come la trattativa tra la F1 e l’Autodromo di Imola sia andata avanti e come la possibilità di rivedere il Circus sul tracciato del Santerno non fosse troppo remota. https://www.f1sport.it/2020/05/f1-calendario-2020-gli-indizi-portano-ad-imola/ Oggi possiamo aggiungere un ulteriore indizio a quanto si sta materializzando.

Su il quotidiano imolese “Sabato Sera” questa mattina è stato infatti pubblicato un articolo dal titolo “Mai così vicini alla F1, Imola torna a sognare”. Nel pezzo a firma di Angelo Dal Pozzo si parla di come si continui a dialogare con la Liberty e di come sia stata anche già indicata una data ben precisa: il 13 settembre, ovvero il week end successivo a quello di Monza.

Sulle colonne del giornale locale inoltre si chiarisce di come le voci riguardanti una inadeguatezza del tracciato e delle sue strutture e del paddock siano prive di fondamento. Si ricorda, infatti, di come già nel 2006: “su richiesta di Bernie Ecclestone, vennero investiti 13 milioni di euro per ampliarlo, eseguendo alla lettera il progetto di Hermann Tilke, fedelissimo del promoter inglese con lo scopo di adeguarlo alle esigenze della F1”.