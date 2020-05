F1 | Vettel rifiuta l’offerta

Sebastian Vettel è in scadenza di contratto con la Ferrari, che ha fatto la sua mossa nei confronti del pilota tedesco. Offerta ritenuta non all’altezza, in quanto presenta una sostanziosa riduzione dell’ingaggio.

La situazione tra la Ferrari e Sebastian Vettel non sembra migliorare. Vettel ha rifiutato la prima proposta avanzatagli dalla Ferrari, ritenuta dal tedesco irrispettosa.

Questo perchè l’ingaggio ammonta ad una cifra simile a quella dell’attuale ingaggio del suo compagno, Leclerc, che di contro, ha visto il suo ingaggio aumentare a 9 milioni. Una mossa quella della Ferrari che sembra dare un chiaro messaggio al 4 volte campione del mondo.

Il rifiuto di Vettel era quasi scontato, ma questo a cosa porterà? Il 2020 dal punto di vista motoristico, non è ancora incominciato, ma è importante che si trovi un punto d’incontro per le due parti.

Il rifiuto di Vettel è sicuramente dovuto alla questione primo-secondo pilota, è evidente che Sebastian non vuole essere paragonato al giovane monegasco. Il tentativo della Ferrari è quello di mettere sullo stesso piano entrambi i piloti, visti i risultati che Leclerc ha portato nel corso del 2019.

Una mossa che potrebbe anche portare Vettel a lasciare la Ferrari. I risvolti che questa situazione può portare sono molteplici. Salgono le quotazioni di Ricciardo, essendo il pilota australiano in scadenza, con un possibile passaggio di Vettel alla Renault.

L’offerta della Ferrari può essere stata eseguita appositamente per allontanare il tedesco dalla Ferrari, così da poter liberamente puntare su Charles Leclerc.

Un rapporto che in vista dell’inizio di stagione F1, rischia di incrinarsi ulteriormente, alimentando la rivalità tra i due compagni di squadra.

L’addio di Vettel non è mai stato più vicino, complice l’ascesa di Leclerc in Ferrari. Il monegasco non si pone problemi di compagni di squadra, perchè attualmente il ragazzo è in piena fiducia di sè e sarebbe in grado di mettere in difficoltà qualsiasi compagno di squadra gli si affianchi.

Sarà questa l’ultima stagione di Sebastain Vettel in tuta rossa?