F1 | Vettel alla Mercedes con Hamilton? Molto difficile

Vettel alla Mercedes al fianco di Hamilton nel 2021? Molto difficile secondo l’ex F1 Felipe Massa. Secondo il brasiliano il tedesco della Ferrari può ancora dimostrare il suo valore in pista.

Vettel a fine stagione saluterà la Ferrari lasciando il posto a Sainz, con il pilota tedesco che al momento non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. Molti tra addetti ai lavori e tifosi si stanno chiedendo cosa farà “Seb” nel 2021. Il quattro volte campione del mondo andrà alla Renault, alla Mercedes, o deciderà di appendere il casco al chiodo?

Certamente non sarà una decisione affrettata quella che prenderà Vettel, poichè sarà forse quella più importante di tutta la sua carriera. Sono diverse le figure all’interno del paddock di F1 che considerano il pilota tedesco ancora capace di dire la sua nel mondiale. Tra questi c’è l’ex ferrarista Felipe Massa, con il brasiliano che ha rilasciato delle dichiarazioni al sito tedesco Ran.de.

” Spero che Sebastian possa trovare un modo per dimostrare il pilota che è. Forse può andare alla Renault. O magari alla Mercedes, non so se Valtteri Bottas verrà riconfermato. Forse Sebastian sta aspettando per vedere cosa succederà lì. Lewis si trova in una posizione incredibile, e se dovesse rinnovare il suo contratto, per Vettel sarebbe difficile andare alla Mercedes. Non so se funzionerebbe per il team. Non dimentichiamo che in passato hanno avuto problemi con Hamilton e Rosberg, e dunque non so se avranno intenzione di riprovarci. “