F1 | Ricciardo-McLaren, è il momento del rilancio

Dopo l’addio, quasi obbligato, di Daniel Ricciardo alla Red Bull, non è riuscito a tornare al suo vero livello, dove gli compete. Sarà l’approdo in McLaren a far tornare in alto il pilota?

La F1 è ferma, ma il mercato è in fermento. Nei giorni scorsi abbiamo visto movementi riguardanti diverse scuderie e diversi piloti. Tra questi c’è l’approdo di Daniel Ricciardo alla McLaren dal 2021, che andrà a lasciare la Renault dopo soli due anni. L’australiano nel 2019 non ha mai potuto esprimere al massimo le sue doti, a causa di una monoposto poco affidabile e poco performante.

Molti hanno reputato l’addio di Ricciardo dalla Red Bull come “l’ultima spiaggia” del pilota, per poter competere ad alti livelli. Attualmente Ricciardo è uno dei piloti più talentuosi nel circus, che ha sempre dimostrato di potersi meritare una monoposto vincente. Il progetto sposato in Renault probabilmente non ha soddisfatto le aspettative, ambo le parti, e a perderci sarà sicuramente la scuderia francese, che non ha ancora annunciato un sostituto.

Sarà la McLaren la chance del rilancio?

Nel 2019 la squadra capitanata da Seidl, ha dimostrato risultati ottimi, surclassando la Renault. Inoltre, dal 2021 la scuderia britannica tornerà a montare una power unit Mercedes, sempre stata molto competitiva in F1.

I presupposti per un connubio interessante ci sono tutti, l’australiano deve poter dimostrare di copetere per il titolo e la McLaren ha grandi probabilità di tornare dove gli compete.

Apparentemente la scelta di Ricciardo sembra essere più sensata, rispetto a quella presa 2 anni or sono, di passare in Renault. I tasselli del mosaico sembra incastrarsi perfettamente. Alla McLaren mancava solo un pilota di esperienza, una power unit performante e una monoposto estremamente competitiva.

Dal 2021 a Woking ci sarà tutto. La squadra è in netta crescita e le mosse eseguite da Woking fanno solo ben sperare. Ricciardo basterà per far tornare la McLaren nell’olimpo della F1?