F1 | Piero Ferrari torna su Indy

Si torna a parlare dell’ipotesi Indy, dopo le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Binotto, attuale TP della Scuderia Ferrari, che apriva alla possibilità di un interesse della Rossa per altre categorie del motorsport, ora anche Piero Ferrari in modo indiretto parla dell’indy ranccontando un aneddoto del passato. Ecco uno stralcio delle sue parole…

“Indianapolis mi piace. Ho avuto il piacere di esserci con Giampaolo Dallara il giorno in cui ha colto la prima vittoria alla 500 Miglia. La Ferrari c’era stata con Ascari. Poi negli anni ’80 costruimmo una Indy per dare un segnale a FIA e FOCA ma non fece mai un chilometro. Sotto sotto credo che a mio padre avrebbe fatto piacere vincere là…”