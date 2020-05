F1 | Calendario 2020 gli indizi portano ad Imola

I circuiti che non erano in calendario in questo drammatico 2020 potrebbero organizzare dei GP quest’anno, lo ha confermato il Presidente e CEO Chase Carey.

Dopo l’apertura del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani verso le proposte per altri GP in Italia ad affiancare il confermato GP d’Italia a Monza, ora anche Carey apre e conferma l’intenzione di Liberty di esplorare anche le candidature avanzate di quegli autodromi che non erano presenti nel calendario ufficiale 2020. Tra questi certamente la più indiziata è Imola e ve ne abbiamo già parlato in questi servizi: https://www.f1sport.it/2020/04/f1-imola-mantiene-il-punto-ci-candidiamo-per-un-gp-di-formula-1-2020/ e poi https://www.f1sport.it/2020/04/f1-sticchi-damiani-ci-ripensa-ora-favorevole-a-monza-imola/

“Stiamo Lavorando in modo instancabile dall’Australia e siamo impegnati attivamente con i nostri promotori nel mettere insieme un potenziale calendario di gare 2020”, ha affermato Carey. “Abbiamo due sfide principali: identificare i luoghi in cui possiamo tenere una gara e determinare come trasportiamo tutte le parti necessarie e le loro attrezzature in quel luogo per una gara. Stiamo discutendo con tutti i nostri promotori e anche con alcuni tracciati che non sono attualmente nel nostro calendario 2020 per assicurarci di esplorare tutte le opzioni possibili. “

Come riportato anche da RaceFans, una sede in esame è l’Hockenheinring , che ha tenuto il Gran Premio di Germania lo scorso anno e come aggiungiamo noi di F1Sport.it continuano ad aumentare le possibilità per il tracciato di Imola.