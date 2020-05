F1 | Briatore: “Alonso è pronto”

Briatore: “Alonso è più sereno ed è pronto a tornare”. Le parole di Flavio Briatore riportate da “La Gazzetta dello Sport”:

“Fernando è motivato, un anno fuori dalla F1 gli ha fatto bene, si è disintossicato, lo vedo più sereno ed è pronto a tornare. Stiamo osservando quello che succede, non dimentichiamoci che c’è ancora un campionato da correre. Giusto fermarsi, ma adesso bisogna riprendere: i medici hanno imparato a conoscere il virus. E anche in caso di contagio, bisognerebbe andare avanti lo stesso.”

Poi Briatore parla di Vettel e della sua uscita dalla Ferrari: “Vettel? Non lo so. Mi ha stupito un po’ la tempistica della decisione della Ferrari, c’è ancora il 2020 da correre e qui parliamo già del 2021. Non credo salirà sulla Mercedes. Hanno Hamilton che si trova a meraviglia con Bottas, avrebbe senso cambiare? Vettel e Alonso si contenderanno il sedile Renault? Ripeto, è presto: vediamo come va questo mondiale”.