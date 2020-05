eSports: Cosa guardare nel weekend

Le corse automobilistiche sono ancora ferme. Ma gli esports mantengono vivo lo spirito di competizione. Ecco cosa guardare nel weekend.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Lo scorso weekend abbiamo lasciato gli esports con una delle più brutte figure mai fatte da un pilota durante questi eventi. Quel “metto fuori Norris” annunciato da Pagenaud e poi attuato in pista è stato davvero un cattivo spettacolo. Ma forse questo è anche il limite o per alcuni lo spettacolo delle gare simulate online.

Comunque per non farci rimanere a secco di gare, gli esport ci terranno compagnia: ecco cosa guardare nel weekend.

Oggi avremo una giornata ricca di eventi.

Iniziamo con la Formula E che alle 16:30 ritroveremo con la Race at Home Challenge sul circuito cittadino di Monaco. Vederemo se Gunther si confermerà dominatore delle gare simulate.

Poi alle 21, sarà la volta della NASCAR con la eNASCAR iRacing Pro Invitational Series. Si correrà sul circuito di North Wilkesboro Speedway. La sua ultima volta nelle gare reali è stata nel 1996, poi chiuso definitivamente nel 2011. Il circuito ovale di 1km sarà teatro di una gara tutta da seguire.

Domenica invece avremo altri importanti appuntamenti.

La F1 archiviata la gara Virtual Grand Prix in Brasile, vinta da Albon dopo uno spettacolare testa a testa con Leclerc, domenica si affaccerà in Spagna sul Circuito di Catalunya, sperando di bissare l’emozione della scorsa settimana. L’appuntamento sarà per questa domenica alle 19:00.

Ma il weekend non si ferma qui, infatti, anche i piloti di F2 e F3, correranno insieme sul circuito di Catalunya. La gara sarà con ben 19 piloti del mondo reale tra F2 e F3.

Inoltre domenica c’è da segnalare la gara E-Sport GT Series per la 24-h di Spa. Appuntamento alle 13:45.

Di seguito un riepilogo di tutte le gare e come seguirle.

Sabato 09/05

Orario: 16:30

Serie: Race at Home Challenge

Organizzatore: Formula E

Evento: Round three

Gioco: rFactor 2

Dove guardare: YouTube, Facebook, Twitch. Sito internet Formula E, account Twitter, e canali TV.

Orario: 18:00

Serie: All-Star Series

Organizzatore: Torque Esports

Evento: All-Star Series

Gioco: rFactor 2

Dove guardare: YouTube

Orario: 21:00

Serie: Not The GP

Organizzatore: Veloce Esports

Evento: Not The GP

Gioco: F1 2019

Dove guardare: YouTube

Orario: 21:00

Serie: eNASCAR iRacing Pro Invitational Series

Organizzatore: NASCAR

Evento: North Wilkesboro Speedway

Gioco: iRacing

Dove guardare: Fox, FS1, Fox Sports app (US)

Domenica 10/05

Orario: 13:45

Serie: E-Sport GT Series

Organizzatore: SRO

Evento: 24 Hours of Spa

Gioco: Assetto Corsa Competizione

Dove guardare: YouTube, Facebook, Twitch. Anche su qualche canale TV.

Orario: 17:00

Serie: Virtual F2 and F3

Organizzatore: F2/F3

Evento: Circuit de Catalunya

Gioco: F1 2019

Dove guardare: YouTube, Twitch.

Orario: 19:00

Serie: Virtual Grand Prix

Organizzatore: F1

Evento: Spain

Gioco: F1 2019

Dove guardare: YouTube, Facebook, Twitch.